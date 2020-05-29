شكرا لقرائتكم خالد الغندور: فيه ناس من الأهلى تجند كتائب إلكترونية للسب والشتيمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الإعلامى خالد الغندور مسئولي النادى الأهلى بإصدار بيان ضد هتافات العنصرية التي حدثت من جماهير الأحمر ضد محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الفريق الأبيض.

قال الغندور في فيديو بثه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك :" المفروض النادى الأهلى يطلع بيان يؤكد فيه انه ضد هتافات العنصرية التي حدثت من جماهيره".

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أضاف الغندور:" فيه ناس من النادى الأهلى مجندين كتائب إلكترونية دورها السب والشتيمة".

كان شيكابالا تعرض لحالة من التنمر بعد نشرة صورة لزوجته وابنه آدم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".