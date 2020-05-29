شكرا لقرائتكم الشناوي ينضم لسعد سمير ونيدفيد في تدريبات الجيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، زملائه بالفريق سعد سمير وكريم نيدفيد فى بعض التدريبات البدنية فى صالة الجيم، حيث يسعى الشناوى للحفاظ على معدل لياقته البدنية فى ظل توقف مسابقة الدورى الممتاز وجميع الأنشطة الرياضية بسبب تفشى فيرس كورونا، فيما يخوض الثنائى سعد سمير وكريم نيدفيد تدريبات تأهيلية من الإصابة، وأعاد الشناوى نشر صورتهم التى نشرها محمد وافى عبر حسابه على انستجرم، وعلق عليها: "عمل صعب.. عاش يا رجالة".

واستفسر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، عن حالة رباعى الفريق المُصاب "سعد سمير ومحمد محمود وحمدى فتحى وكريم نيدفيد" ومدى استجابتهم للبرنامج العلاجى الذى يخضعون له منذ فترة للتعافى من الإصابات المختلفة.

Advertisements

وأصيب حمدى فتحى بقطع فى غضروف الركبة خلال معسكر المنتخب الأول فى نوفمبر الماضى، فيما أجرى سعد سمير جراحة وتر أكيلس، وأجرى نيدفيد جراحة فى غضروف الركبة هو الآخر، أما محمود محمود فأجرى جراحة ثانية فى الرباط الصليبى خلال يناير الماضي.

وطمأن مدير الكرة رئيس النادى بشأن حالة الرباعى المُصاب وأكد له أن هناك استجابة واضحة للبرنامج العلاجى الذى يؤديه اللاعبون فى المنازل بسبب جائحة كورونا التى تسببت فى تجميد المنشاط الرياضى وتسببت كذلك فى عدم سفر اللاعبون المصابون إلى المانيات للاطمئنان على البرنامج العلاجى والتأهيلى بعد الجراحات المختلفة.