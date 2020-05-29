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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة الموافق 29/5/ 2020، العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، رجب بكار يعود لدائرة اهتمامات الزمالك فى الموسم الجديد، ووليد أزارو يتلقى عرضاً من الدوري القطري حال الرحيل عن الأهلي.

رجب بكار يعود لدائرة اهتمامات الزمالك فى الموسم الجديد

كشف مصدر مقرب من رجب بكار، الظهير الأيمن لبيراميدز، عن عودة مفاوضات الزمالك معه من خلال وسطاء خلال الأيام الأخيرة، ورحب اللاعب بارتداء قميص الفريق الأبيض بشرط أن يتم التفاوض بشكل رسمى مع ناديه حول إنهاء صفقة ضمه فى الموسم الجديد، وتبحث إدارة الزمالك عن تدعيم الجبهة اليمنى للفريق فى الموسم المقبل، بناءً على الرؤية الفنية للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، حيث تم عرض مجموعة مختلفة من لاعبى الدورى المصرى على المدرب الفرنسى إلى جانب بعض السير الذاتية للاعبين أجانب لاختيار الأفضل من بينهم لدعم تلك الجبهة مع للفريق تواجد حازم إمام الظهير الأيمن الحالى إلى جانب الصاعد أحمد عيد.

وليد أزارو يتلقى عرضاً من الدوري القطري حال الرحيل عن الأهلي

تلقى المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى عرضاً شفهياً من أحد أندية الدورى القطرى تمهيداً للانتقال لصفوفه فى الموسم المقبل، وعلم ”الخليج 365” أن المهاجم المغربى تلقى اتصالات من أحد وكلاء اللاعبين الذين أكدوا له أن أحد أندية الدورى القطرى يرغب فى شرائه الموسم المقبل، إذا رفض الأهلى عودته بعد انتهاء الإعارة للنادى السعودى، وبذلك ينضم العرض القطرى لقائمة العروض التى انهالت على المهاجم المغربى خلال الفترة الأخيرة ومن بينها عرض الشباب السعودي.

اتحاد الكرة يتلقي تأكيدات من كاف بعدم إلغاء دورى الأبطال و الكونفدرالية

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن هناك تأكيدات شفوية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإستمرار بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية وعدم إلغائها وسيتم استئنافها في أقرب وقت ممكن خاصة أنه متبقي مباريات الدور قبل النهائي و النهائي فقط وهناك أكثر من مقترح سواء بإقامة دورة مجموعة في مكان واحد، وإلغاء الذهاب والإياب والاكتفاء بمباراة واحدة في بلد محايد بدون جماهير وسيتم حسم هذه الأمور خلال الأيام القليلة المقبلة.

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الزمالك يتكلف مليون و500 ألف دولار حال الرغبة فى شراء كوليبالى

واصل نبيل أبو زيد، وكيل اللاعبين، عرضه على إدارة الزمالك بشأن ترشيحه للمهاجم الإيفوارى سليمانى كوليبالى لاعب الأهلى السابق والنجم الساحلى التونسى الحالي، وذلك للانضمام إلى الفريق الأبيض، حيث أوضح وكيل اللاعبين لإدارة نادى الزمالك إنه حال وجود رغبة في ضم اللاعب ستكلف الصفقة خزينة القلعة البيضاء مليون و500 ألف دولار على أن يتم التفاوض مع النادى التونسى حول تقسيط تلك القيمة المالية وهو ما ستقوم إدارة نادى الزمالك بدراسته بعد عرض اللاعب أولاً على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لتحديد مدى إمكانية ضمه من عدمه وفقا لمدى احتياجات الفريق في الموسم الجديد التي سيحددها الفرنسي باتريس كارتيرون.

الخطيب يبحث ملفات الترضية وتعديل وتجديد العقود في الأهلي

يناقش محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع لجنة التخطيط للكرة وكذلك سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات هذه الأيام ملف العقود الجديدة وكذلك الترضيات وتعديل العقود بعدما فرض هذا الملف نفسه بشكل واضح على سطح الأحداث الكروية الأهلاوية بصفة خاصة فرغم هدوء الأجواء بسبب "جائحة" كورونا التي تسببت في تجميد النشاط الرياضي منذ قرابة الثلاثة أشهر، إلا أن هناك عدة قضايا فرضت نفسها على سطح الأحداث في القلعة الحمراء منها ملف تعديل وترضية عقود بعض اللاعبين أمثال عمرو السولية ومحمد الشناوي ورامي ربيعة وسعد سمير بجانب تجديد عقد مروان محسن خاصة وأن الفترة الماضية شهدت لغطاً بشأن عقود بعض اللاعبين وتحديداً الثنائي سعد سمير ورامي ربيعة .

الزمالك يُزين لافتات نادى القرن الجديدة بعدد بطولات الفريق القارية

أنهى مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، الأزمة التي شهدتها الفترة الأخيرة بشأن لافتة نادى القرن التي قام مجلس الإدارة بتعليقها على أسوار النادى المختلفة وتضمنت عبارة أن الزمالك نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات، حيث قامت الإدارة البيضاء بإزالة اللافتات من على أسوار قلعة ميت عقبة، لإجراء بعض التعديلات بها وعلى رأسها إزالة شعار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد مطالبة مسؤولي الكاف بشأن تلك المسألة لحماية الحقوق التجارية للاتحاد وهو ما تفهمه مجلس الزمالك خاصة إن المسألة جاءت بدايتها بصورة ودية عبر المكالمات الهاتفية ثم أرسل الكاف خطابا رسميا إلى إدارة الزمالك لتنفيذ إزالة شعار الـ"كاف" من على اللافتات وهو ما استجاب له المجلس الأبيض بإزالة تلك اللافتات وإرسالها إلى الشركة المنفذة لتعديلها.

الأندية تطالب اتحاد الكرة باللعب على ملاعبها حال استئناف الدوري توفيرا للنفقات

تلقي مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اتصالات من عدد من أندية الدوري الممتاز تستفسر فيه عن موقف بطولة الدوري و ضرورة سرعة حسم قرار البطولة سواء بالاستئناف مع تحديد المواعيد الخاصة بذلك، أو في حالة التفكير في إلغائه يكون في أسرع وقت في ظل تحمل الأندية تكاليف مرتبات وعقود اللاعبين خلال الفترة الماضية على الرغم من توقف النشاط منذ شهر مارس بسبب فيروس كورونا.