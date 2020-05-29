شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة: عدد من المشروعات الشبابية للقرى الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الخطة الاستثمارية لعام 2020/2021 والتى تضمن عدداً من المشروعات لقطاع الشباب فى محافظات الجمهورية المختلفة بالوجهين القبلى والبحري، وتطوير البنية التحتية الإنشائية الشبابية والرياضية، وذلك فى إطار الاستراتيجية العامة للوزارة وسعيها نحو توفير خدمات وأنشطة متطورة تساهم فى تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، وكذلك تحقيق رؤية الدولة فى جعل الرياضة صناعة تساهم فى دعم الاقتصاد الوطني.

وتسعى الوزارة فى هذا الشأن لتوفير بيئة مناسبة لممارسة كافة أنواع الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضة، والتأكيد على رؤية الدولة فى تحويل تلك المنشآت لمراكز خدمة مجتمعية.

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وتشمل الخطة إنشاء 21 مركز شباب جديد، تطوير 4 حمام سباحة، إنشاء 213 ملعبا خماسيا وقانونيا لمراكز الشباب، إنشاء 43 ملعبا متعددا، إنشاء 12 مبنى إداريا بمراكز الشباب، تعلية أدوار لعدد 17 مركز شباب، بناء أسوار لـ 83 مركز شباب، واستكمال تطوير المدن الشبابية تشمل 7 منشآت مدن ونزل، وكذلك إنشاء واستكمال تطوير 12 مراكز التعليم المدنى ومنتديات الشباب والمواقع الكشفية

وفى هذا الصدد قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بأن الدولة تسعى لتطوير شامل للحركة الشبابية والرياضية، من خلال تطوير البنية التحتية وكذلك تطوير الأنشطة والبرامج التى تقدمها الوزارة للنشء والشباب، مشيرا إلى تنفيذ رؤية القيادة فيما يتعلق بتحقيق الفرص الاستثمارية واستغلال كامل للمنشآت الشبابية والرياضية وتحويلها الى وحدات اقتصادية تساهم فى تنمية موارد تلك المتشآت، لرفع العبء المالى عن كاهل الدولة.

وأكد وزير الرياضة أن الوزارة ستنفذ عدداً من المشروعات التى ستقدم لأبناء محافظات الوجهين البحرى والقبلى والمحافظات الحدودية، والقرى الاكثر احتياجا بتلك المحافظات، حيث ستمثل هذه المشروعات نوعا من الدعم المقدم يشمل إنشاء عدد من مراكز الشباب وحمامات السباحة التدريبية، وملاعب خماسية، وملاعب متعددة الاغراض، موضحا أن هناك أيضا عددا من الأنشطة والبرامج التى ستنفذ لأهلينا فى تلك المناطق.