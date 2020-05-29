رياضة | ريال مدريد يخطط لضم نجم ليستر سيتي في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 03:32 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يخطط لضم نجم ليستر سيتي في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبحث إدارة ريال مدريد الإسباني تعزيز وتدعيم خط وسط الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وبالتحديد مركز الإرتكاز الذي يتواجد فيه البرازيلي كاسيميرو فقط.

مفاوضات ريال مدريد مع ويلفريد نديدي

ذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية، أن نجم خط وسط فريق ليستر سيتي، ويلفريد نديدي أصبح ضمن أولويات مسئولي ريال مدريد لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

Advertisements

وأضافت الصحيفة أن نديدي يملك عقداً مع ليستر سيتي حتى عام 2024، إلا أن ريال مدريد سيحاول التوقيع مع اللاعب الشاب صاحب الـ23 عاماً.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع لاعب خط وسط فريق رين، إدواردو كامافينجا ليكون بديلاً لكاسيميرو، ولكن النادي الفرنسي يطلب 75 مليون يورو للتخلي عنه.

أرقام ويلفريد نديدي مع ليستر سيتي هذا الموسم

الجدير بالذكر أن ويلفريد نديدي يلعب في ليستر سيتي منذ عام 2017 قادماً من جينك البلجكي، وخاض مع ليستر سيتي 130 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 7.