شكرا لقرائتكم شاهد.. كيف يستعد مصطفى محمد لعودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي، وصلة تدريبات منزلية للحفاظ على لياقته البدنية، والاستعداد لاستئناف النشاط الرياضي المقرر عودته فى منتصف يونيو المقبل، بعد فترة التوقف التى بدأت فى مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ونشر مصطفى محمد عبر حسابه الشخصي على إنستجرام صوراً خلال أدائه التدريبات المنزلية بجانب شعار الزمالك، وفقاً لتعليمات الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.



مصطفى محمد

وتمسك مسئولو الزمالك ببقاء مصطفي محمد مهاجم الفريق الأول في الموسم المقبل، ورفض رحيله عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، بعدما تلقي اللاعب بعض العروض الشفوية للاحتراف في أوروبا، وذلك بسبب ضعف العروض التي وصلته رغم عدم وصولها رسميا الي الزمالك، كما أن مسئولي الابيض تمسكوا ببقاء مصطفي محمد في الموسم المقبل بغرض تسويقه في أندية كبري في اوروبا بعد خوضه أوليمبياد طوكيو المقرر لها صيف 2021 بعد تأجيلها عام بسبب كورونا.

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وبعد قرار الزمالك بالتمسك بمصطفي محمد اصبح هجوم الزمالك الموسم المقبل في أمان في ظل وجود كل من مصطفي محمد وعمر السعيد رغم عدم وضوح الرؤية حتي الان بالنسبة للكونغولي كاسونجو.، مما جعل مسئولي الزمالك يدرسون عدم التعاقد مع مهاجم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وسبق أن أشترط الزمالك أن يتلقى مصطفى محمد عرضًا أوروبيًا يليق باسم اللاعب ونادى الزمالك، وتحقيق من خلاله عدة مكاسب للاعب والنادي سواء فنية او مادية، للسماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفى حالة عدم وصول العرض المناسب فى تلك الفترة فلن يتم السماح برحيل اللاعب.