شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الله يدعم محمود سعد بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود فتح الله، نجم الزمالك السابق، على دعم محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، وإيجابية المسحة الخاصة به، بعدما أعلن اتحاد الكرة نتائج التحاليل التى أجريت لمحمود سعد المدير الفنى وتأكد إصابته بفيروس كورونا. وكتب فتح الله عبر صفحته بموقع الصور إنستجرام، "يا كابتن ربنا يشفيك ويعافيك وتقوم بالسلامة إن شاء الله، مع نشر صورة لسعد خلال تواجده فى الملاعب".

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن نتائج التحاليل التى أجريت للدكتور محمود سعد المدير الفنى للاتحاد المصرى لكرة القدم جاءت إيجابية لإصابته بفيروس كورونا، وذلك فى أعقاب مخالطته عددا من المدربين العالقين بالخارج لدى عودتهم إلى أرض الوطن، ومن المقرر أن يخضع الدكتور محمود سعد لبروتوكول العلاج مع اتخاذ جميع الإجراءات المتبعة رسميا فى مواجهة الفيروس.

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وأكد وليد العطار، المدير التنفيذى للاتحاد، أن إصابة المدير الفنى رغم أنها جاءت من خارج الاتحاد، إلا أنه تم اتخاذ كافة اجراءات الوقاية داخل مبنى الاتحاد منذ بداية أزمة انتشار الفيروس، وتم الاطمئنان على جميع العاملين بالاتحاد بموجب الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن، واتحاد كرة القدم إذ يعلن ذلك فإنه يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمن بالشفاء على الدكتور محمود سعد وجميع مصابى الفيروس اللعين وأن يحفظ بلادنا وأبناء شعبنا من كل سوء.

وتقرر عزل 12 موظفاً بالجبلاية ومنعهم من الحضور لمقر الاتحاد لمدة أسبوع، ومتابعة حالتهم الصحية، بعد إصابة محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة بفيروس كورونا، بسبب مخالطتهم له فى الفترة الماضية.