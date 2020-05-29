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فايلر يؤجل مناقشة تمديد عقده مع الاهلي

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أرجأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مناقشة ملف تجديد عقده لحين عودة النشاط الكروى فى مصر واتضاح الرؤية فى المرحلة القادمة سواء بالنسبة للبطولات المحلية أو البطولة الأفريقية فى ظل تلقى فايلر عدة عروض إماراتية وسعودية ولكنه استقر على البقاء مع الأهلى بشرط عودة النشاط.

وناقشت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى برئاسة محسن صالح مصير

اللاعبين المعارين وأعدت ملفات حول أداء أغلب هؤلاء اللاعبين لعرضه على فايلر وتقييم حاجة الفريق لخدماتهم فى الموسم المقبل خاصة أن الأهلى يترقب وصول قواعد القيد الخاصة بالموسم الجديد من جانب اللجنة الخماسية بجانب حسم مصير بطولات الموسم الحالى سواء بالاستكمال أو الإلغاء.

على صعيد آخر،  عقد محمود

الخطيب، رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء،  اجتماعاً مطولاً مع الإدارة المالية؛ لمناقشة بعض الأمور الخاصة بحركة السيولة فى النادى، والترتيب لمواجهة الالتزامات المالية خلال المرحلة المقبلة.

وناقش الخطيب الموقف المالى للنادى الأهلى فى ظل الأزمة الراهنة مع انتشار فيروس والتفاصيل الخاصة بالالتزامات المطلوبة خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع الموقف المالى للنادى حاليا.

وناقش الخطيب بعض الموارد المنتظرة بالرغم من تأثير توقف النشاط الرياضى على العوائد المالية للأندية بجانب المستحقات الخارجية للأهلى والتى ستنعش خزينة القلعة الحمراء.

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