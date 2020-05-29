فايلر يحسم مصير أحمد الشيخ مع الأهلي

أحال مسؤولو النادي الأهلي العروض التى تلقاها أحمد الشيخ جناح أيمن الفريق للمدرب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى لحسم مسألة بقاءه أو رحيله بعدما تلقى الشيخ 3 عروض للرحيل من الاتحاد السكندرى ومصر المقاصة وإنبي. بقاءه أو رحيله بعدما تلقى الشيخ 3 عروض للرحيل من الاتحاد السكندرى ومصر المقاصة وإنبي. وشارك الشيخ على فترات مع فايلر ولكنه حصل على فرصة أكبرمما نالها مع مدربين آخرين بالقلعة الحمراء وهو ما جعل إدارة الأهلى تحيل الملف للمدرب السويسرى لحسم مصير الشيخ.

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