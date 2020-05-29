الأهلى يترقب عرض الشباب السعودى لشراء أزارو

يترقب مسؤولو النادى الأهلى وصول عرض رسمى من نادى الشباب السعودى للتعاقد مع المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق المعار لنادى الاتفاق السعودى لنهاية الموسم الحالي.

وأبدى مسؤولو الأهلى ترحيبهم برحيل أزارو للشباب السعودى فى الموسم الجديد خاصة أن اللاعب أصبح

خارج حسابات المدرب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر كما أن إدارة القلعة الحمراء ترغب فى توفير مقابل مالى مميز من عائد بيع أزارو لتمويل صفقة التعاقد نهائياً مع رمضان صبحى جناح أيسر الفريق المعار من هيديرسفيلد تاون الإنجليزي.

وحدد مسؤولو الأهلى فى وقت سابق سعر أزارو بأنه لن يقل عن 3 ملايين يورو لبيعه نهائياً وخاصة أن الموسم المقبل سيكون الأخير للاعب الذى رفض تجديد عقده مع الأهلى خلال المرحلة الماضية بسبب شعوره بأنه بلا دور مع الفريق الأحمر.