اليوم .. شهادة تاريخية لرئيس الكاف تحسم قضية نهائى رادس

يترقب نادى الوداد المغربي، اليوم الجمعة، جلسة تاريخية ستسدل الستار نهائيا على «قضية رادس»، حيث ستفصل المحكمة الرياضية بسويسرا خلالها فى مصير لقب دورى أبطال إفريقيا 2019.

ومن المفارقات أن تاريخ البت النهائى فى هذا الملف، سيصادف مرور عام كامل، على المباراة التى أثارت جدلا واسعا.

وستكون جلسة الحكم النهائية عبر تقنية «الفيديو»، وتتميز بتقديم آخر مرافعة لدفاع الوداد عن طريق محامٍ برازيلى ومحامية سويسرية، كما تتخللها إفادة رئيس الفريق سعيد الناصيري.

وينصب تركيز أنصار الوداد على هذه الجلسة، بعدما تأكد استدعاء رئيس الكاف، من أجل الإدلاء

بشهادته فى القضية والرد على بعض التوضيحات التى يطالب بها الوداد.

وسيجيب رئيس الكاف، على طلبات الوداد بشأن تعطل تقنية «الفار» فى لقاء الإياب بالدور النهائى على ملعب رادس، والظروف التى تسببت بإنهاء المباراة، بعدما أكد أحمد أحمد فى تصريحات مسجلة يحملها نادى الوداد تعرضه لتهديدات من رئيس الترجى حمدى المؤدب، لتسليم ناديه جوائز وكأس البطولة.