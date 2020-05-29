شاهد.. حسام عاشور يدعم تركي آل الشيخ بعد هجومه علي إدارة الأهلي

اثار حسام عاشور نجم الأهلي السابق الجدل مجدداً بعد أن حرص علي الإشادة بتركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الاهلي ومالك نادي الميريا الإسباني، بعد هجومه الأخير علي مجلس إدارة الأهلي.
ووجه عاشور من مقطع فيديو عبر إحدي صفحات موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" رسالة لتركي ىل الشيخ قال فيها: " أشكر سيادة المستشار تركى آل الشيخ على مجهوداته معى الفترة اللى فاتت، أبو ناصر قطع معايا شوط كبيرجدا، الراجل ده بيحب الأهلى جدا، وبيقدر الأهلى جدا، وبيحب جمهور الأهلى جدا، وعايز يعمل حاجة".
وأضاف عاشور : اقتربت منه في الفترة الأخيرة وأؤكد أنه شخص محترم للغاية ويريد أن يخدم الأهلي بأي طريقة".
وكان تركي آل الشيخ قد شن هجوماً مفاجئاً علي إدارة النادي الأهلي ف الساعات الأولي من صباح اليوم عبر صفحته الرسمية
قبل أن يعلق الرئيس الشرفي للنادي الأهلي علي إحدي التغريدات علي "تويتر" قائلاً : "لما تشغلو لجان على الاقل ادوهم كلام منطقي ... مش حاجه متمشيش على عيل عنده ٤ سنين ! هههههههه".
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