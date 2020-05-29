رياضة | تطور جديد بشأن مفاوضات برشلونة لحسم صفقة لاوتارو

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر تطور جديد بشأن مفاوضات برشلونة لحسم صفقة لاوتارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت إدارة نادي برشلونة الإسباني مفاوضاتها مع إنتر ميلان الإيطالي لضم مهاجمه الأرجنتيني، لاوتارو مارتينيز، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان نادي إنتر ميلان قد اشترط، أن تقوم إدارة برشلونة بتضمين الصفقة بلاعب يلعب في مركز الظهير الأيمن، إلى جانب الحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقد مارتينيز كاملاً؛ والذي يبلغ 111 مليون يورو، وذلك مقابل بيع اللاعب إلى الفريق الكتالوني.

ويسعى برشلونة لخفض قيمة الشرط الجزائي في عقد مارتينيز، مشيرة إلى أن الصفقة في طريقها للحسم، ليصبح 70 مليون يورو بالإضافة إلى بطاقة لاعب واحد.

كما اتفق الفريق الكتالوني مع الاعب على الانتقال إلى قلعة كامب نو، على أن يتقاضى راتبًا سنويًا يبلغ 7.5 مليون يورو، وهو ما يفوق راتبه السنوي حالياً مع الإنتر والذي يقدر ب2.7 مليون يورو.

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ويخطط مسؤولي النادي الإيطالي لرفع راتب مارتينيز، إلا أنه لن يصل إلى الراتب الذي عرضه برشلونة، وبالتالي فإن انتقال اللاعب للفريق الكتالوني يعتبر مسألة وقت.

والجدير بالذكر أن لاوتارو انتقل إلى نادي إنتر ميلان، في شتاء 2019، قدما من صفوف فريق أتلتيكو مينيرو مقابل 12.7 مليون يورو.

وخاض لاوتارو مارتينيز مع النيراتزوري 22 بالدوري الإيطالي هذا الموسم، سجل خلالهم 11 هدفًا، بالإضافة إلى تسجيله 5 أهداف خلال 6 مواجهات في دوري أبطال أوروبا.