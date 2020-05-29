رياضة | أحمد أسامة: "الأهلي خط أحمر" مستمر بعد تطوير القناة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد أسامة: "الأهلي خط أحمر" مستمر بعد تطوير القناة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد أسامة، مقدم برنامج الأهلي خط أحمر على قناة الأهلي، إن الإدارة الجديدة للقناة أبلغت القائمين على البرنامج أن البرنامج مستمر في خطة التطوير التى تعكف الإدارة على تنفيذها الآن.

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وأكد أسامة في تصريحات لـ"الخليج 365 الرياضي"، أنه سيتم تغيير الديكور الخاص بالبرنامج، كما سيتم وضع فورمات جديدة تتناسب مع المرحلة المقبلة.

وفي وقت سابق تم الاتفاق علي أن تقوم شركة "لايف" بإطلاق الخريطة البرامجية الجديدة في ١٥ يوليو المقبل بما يضمن حدوث نقلة نوعية جديدة للقناة وتلبية لكل رغبات جماهير الأهلي ومحبيه وتغطية شاملة لأنشطة النادي وفرقه الرياضية في المنافسات المختلفة.