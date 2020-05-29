رياضة | برشلونة يرفض التراجع عن صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يرفض التراجع عن صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرفض نادي برشلونة الإسباني الاستسلام في صفقة نجم إنتر ميلان الإيطالي، حيث يسعي بقوة للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني بالموسم الجديد.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يتمسك بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم الخط الأمامي للفريق في الموسم القادم، وذلك بعد تألق اللاعب بشكل لافت للانظار رفقة فريق النيراتزوري خلال الموسم الحالي.

عقبة تواجه برشلونة في طريقه لحسم صفقة "لاوتارو"

ويواجه نادي برشلونة الإسباني عقبة في طريقه نحو حسم صفقة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، حيث أعلن بييرو أوسيليو المدير الرياضي لفريق إنتر ميلان أنه ناديه يشترط الحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والمقدر بقيمة 111 مليون يورو للموافقة على رحيله في الصيف المقبل.

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رغبة لاوتارو مارتينيز تقربه من الإنضمام لبرشلونة

من ناحية أخري أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة اتفق مع لاوتارو مارتينيز والذي يرحب بالإنتقال للنادي الكتالوني واللعب بجوار مواطنه ميسي، على الإنضمام لصفوف الفريق والحصول على راتب سنوي يبلغ قيمته 7.5 مليون يورو، وهو يفوق راتبه الحالي مع انتر ميلان والمقدر بـ 2.5 مليون يورو أو الراتب الجديد المعروض عليه وقيمته 4 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة أن نادي برشلونة تفاوض مع إدارة إنتر ميلان بخصوص الشرط الجزائي في عقد مارتينيز، واتفق الطرفين على حسم الصفقة مقابل 70 مليون يورو بالإضافة إلي إنضمام لاعب برشلوني لصفوف النادي الإيطالي، وجاء هذا الإتفاق في ظل تمسك اللاعب بإرتداء قميص البرسا الموسم القادم.

ومن المنتظر أن يتحرك نادي برشلونة لحسم صفقة لاوتارو مارتينيز بشكل رسمي خلال الفترة القادمة.