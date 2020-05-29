شكرا لقرائتكم خبر عن «فيدرر»: خشيت الاعتزال القسري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كانت إحدى أكبر مخاوف لاعب التنس السويسرى روجر فيدرر خلال مسيرته الاحترافية هي تفكيره في الاعتزال القسرى عام 2016 بسبب إصابة في الركبة.

وهذا اعتراف صرح به للبرازيلى جوستافو «جوجا» كويرتن، المصنف الأول عالميا سابقا.

وتحدث فيدرر، اللاعب الأكثر تتويجا في العالم، السبت حول مخاوفه وشعوره مع جوجا بعد موافقته على المشاركة في حملة خيرية تبناها لاعب التنس البرازيلى لمساعدة الأشخاص الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في بلاده.

وخلال محادثة عبر الـفيديو نشرتها صحيفة (جلوبو إسبورتى) اعترف السويسرى لجوجا بأن إصابة الركبة التي لحقت به منذ 4 سنوات والتى أبعدته عن الملاعب لمدة 5 أشهر كانت من الممكن أن تنهى مسيرته الاحترافية، ولكنه كان دائما مفعما بالأمل.

وقال فيدرر «تعرضت لإصابة صعبة للغاية في 2016. بالطبع كانت لدى هواجس، هل ستكون هذه هي النهاية؟ أم لا؟ ولكننى شعرت بأن هذه الجراحة لن تنهى مسيرتى، رأيت أننى سأحظى بفرصة ثانية وبالفعل هذا ما حدث».

وواصل «لقد كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لى، تمكنت من العودة عام 2017 وبشكل قوى للغاية وليس فقط في بطولة أستراليا المفتوحة بل طوال العام». وبالفعل في هذا العام فاز ببطولتى الجراند سلام في أستراليا وويمبلدون، وهو ما فتح له الطريق لتصدر الترتيب العالمى للاعبين.

على جانب أخر، اتهم لاعب التنس الجورجى نيكولوز باسيلاشفيلى، المصنف الـ27 عالميا، في بلاده بالعنف ضد المرأة وفقا لما أعلنه مكتب المدعى العام الجورجى. واعتقل أفضل لاعب في جورجيا البالغ من العمر (28 عاما)، الجمعة الماضى، عقب «ضرب زوجته السابقة بعد مشاجرة في اليوم السابق»، وفقا للنيابة العامة.

واتهم باسيلاشفيلى بموجب المادة 126 من القانون الجنائى في جورجيا الخاصة بالعنف ضد المرأة، وفقا لما ذكرته النيابة العامة في بيان. وأكدت إيرما تشكادوا محامية لاعب التنس لقناة (ايميدى) التليفزيونية، براءة موكلها عقب مثوله الأحد الماضى، أمام القاضى.

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وأطلق سراح لاعب التنس بكفالة 100 ألف لارى، أي ما يعادل 31 ألفا و152 دولار، وفقا للقناة.

وينص القانون في جورجيا على أن لاعب التنس، سيواجه في حال إدانته عقوبة أداء الخدمة الاجتماعية، ما بين 200 و400 ساعة أو السجن ما بين عام و3 أعوام.