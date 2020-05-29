شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الرياضة الفرنسية تكشف كواليس إلغاء الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

دافعت روكسانا ماراسينيانو، وزيرة الرياضة الفرنسية عن قرار إلغاء الدورى الفرنسى للموسم الجارى.

وصرحت روكسانا عبر قناة RTL الفرنسية «أتفهم إحباط الرياضيين ورؤساء أندية الدورى، ولكن لم يكن ممكنا استئناف الموسم اعتبارا من 13 يونيو وإنهائه في 3 أغسطس، نظرا لأن كل فريق كان بحاجة لأربعة أسابيع لإعادة تأهيل لاعبيه بدنيا وفنيا بعد فترة الحجز الصحى».

وأضافت «فعلنا ما يمكنا من إنهاء الموسم في كافة المسابقات، وهذا لا يمنع حق الأندية مثل أميان وأولمبيك ليون في اللجوء للقضاء».

وشددت «إلغاء الدورى خطوة قانونية لمساعدة الاتحادات وروابط الأندية، خاصة أن معايير الأزمة الحالية لا تتضمنها اللوائح».

وأشارت «يمكن إقامة مباراتى نهائى كأس فرنسا وكأس الرابطة في أغسطس المقبل وبدون حضور جماهيرى». وتابعت «فى فترة الحجز الصحى، لم نتمكن من التفكير في استئناف النشاط الرياضى كما كان من قبل، لكن طوال هذه الأزمة، لم أتوقف أبدًا عن القتال من أجل الرياضة، وبدون اللقاح لن تعود المنافسات الرياضية بنفس وضعها الطبيعى». وأوضحت روكسانا ماراسينيانو «فرنسا تعانى من مشاكل وسط أزمة الوباء، لا تعانى منها جيرانها، وخاصة ألمانيا». واستطردت «لاستئناف المسابقات الرياضية، لابد أن نتسم بالعدل والإنصاف، لأنه لا يمكن إقامة مسابقات في مناطق معينة دون الأخرى».

ونوهت وزير الرياضة الفرنسية «سيتم الإعلان عن تدابير أخرى في 2 يونيو، حتى تتمكن الأندية من استخدام الاختبارات الطبية للتحقق من الحالة الجسدية والنفسية للاعبين، تمهيدا لإقامة التدريبات الجماعية، نأمل الوصول لهذه المرحلة في منتصف يوليو أو أغسطس».

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