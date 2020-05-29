شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُزين لافتات نادى القرن الجديدة بعدد بطولات الفريق القارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، الأزمة التي شهدتها الفترة الأخيرة بشأن لافتة نادى القرن التي قام مجلس الإدارة بتعليقها على أسوار النادى المختلفة وتضمنت عبارة أن الزمالك نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات، حيث قامت الإدارة البيضاء بإزالة اللافتات من على أسوار قلعة ميت عقبة، لإجراء بعض التعديلات بها وعلى رأسها إزالة شعار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد مطالبة مسؤولي الكاف بشأن تلك المسألة لحماية الحقوق التجارية للاتحاد وهو ما تفهمه مجلس الزمالك خاصة إن المسألة جاءت بدايتها بصورة ودية عبر المكالمات الهاتفية ثم أرسل الكاف خطابا رسميا إلى إدارة الزمالك لتنفيذ إزالة شعار الـ"كاف" من على اللافتات وهو ما استجاب له المجلس الأبيض بإزالة تلك اللافتات وإرسالها إلى الشركة المنفذة لتعديلها.

وأوضحت إدارة نادى الزمالك أنه لا توجد أي أزمة مع الاتحاد الأفريقي بتشكيله الحالي برئاسة أحمد أحمد وإنه تم التواصل مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي ليؤكدوا لإدارة نادى الزمالك عدم وجود أية عقوبات على النادى وإن الخطاب المرسل لحماية حقوق الكاف وهو ما قام الزمالك بتنفيذه بإزالة اللافتات مع إرسال رداً إلى الاتحاد الأفريقي بصورة ضوئية تؤكد تنفيذ تلك المسألة حيث سيقوم المجلس الأبيض بإجراء تلك التعديلات ثم تعليق اللافتات مجدداً خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يشير مجلس الزمالك في اللافتات الجديدة إلى حجم البطولات القارية التي حصدها الفريق في اللافتات الجديدة حيث حصد الفريق الأبيض في القرن العشرين تسع بطولات قارية متنوعة مقابل سبع بطولات للأهلي الذى توج بلقب نادى القرن من جانب الاتحاد الأفريقي في ذلك التوقيت وفقا لحسابات النقاط وهو النظام الذي أتبعه الكاف لتصنيف أنديته في القرن العشرين ليحصد الأهلى اللقب بـ40 نقطة مقابل 37 نقطة للزمالك وهو النظام الذى يرفضه مجلس الزمالك في الوقت الحالي حيث يتحرك مسؤوليه حاليا لاسترداد اللقب من خلال تقديم شكوى للكاف وتصعيد المسألة إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وكذلك المحكمة الرياضية الدولية.