تركي آل الشيخ منتقدًا أحد الأندية: "الباب اللي يجيلك منه الريح"

محمد اسماعيل - القاهرة - هاجم رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ مسؤولي أحد الأندية، دون تسميتهم، منتقدًا أسلوب إدارتهم.

وقال آل الشيخ، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" صباح اليوم الجمعة: "إذا كان القرار بيد إدارة مش عاوزة مصلحة النادي وبيعطلوا أي حاجة تصب في مصلحة النادي... وصبرت عليها كتير بس واضح إنهم مش حيتغيروا في حاجه".

وأضاف آل الشيخ: "الحمد لله عندي نادي في أوروبا! والباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح... لغاية ما يجي رجال يقدروا الرجال!".​