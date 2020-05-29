محمد اسماعيل - القاهرة - هاجم رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ مسؤولي أحد الأندية، دون تسميتهم، منتقدًا أسلوب إدارتهم.
وقال آل الشيخ، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" صباح اليوم الجمعة: "إذا كان القرار بيد إدارة مش عاوزة مصلحة النادي وبيعطلوا أي حاجة تصب في مصلحة النادي... وصبرت عليها كتير بس واضح إنهم مش حيتغيروا في حاجه".
وأضاف آل الشيخ: "الحمد لله عندي نادي في أوروبا! والباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح... لغاية ما يجي رجال يقدروا الرجال!".
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ منتقدًا أحد الأندية: "الباب اللي يجيلك منه الريح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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