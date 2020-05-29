شاهد.. تركي آل الشيخ يثير الجدل برسالة جديدة

آثار المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني الجدل برسالة غامضة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حول أحد الأندية دون ذكر الأسماء .

ونشر آل الشيخ عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي

" فيسبوك " قائلًا :" اذا كان القرار بيد ادارة مش عاوزه مصلحة النادي وبيعطلو اي اي حاجه تصب في مصلحة النادي ".

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وأضاف آل الشيخ قائلًا :" وصبرت عليها كتير بس واضح

انهم مش حيتغيرو في حاجه، الحمدالله عندي نادي في أوروبا ! والباب الي يجيلك منه الريح سده واستريح، لغاية مايجي رجال يقدرو الرجال! ".

وكان ال الشيخ تقدم باستقاله من قبل من منصب الرئاسة الشرفية في النادي الأهلي المصري، إلا أن مجلس إدارة المارد الأحمر برئاسة محمود الخطيب لم يحسم موقفه منها حتى الآن .