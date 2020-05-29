رياضة | عاجل.. تصريحات نارية جديدة من تركي آل الشيخ

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. تصريحات نارية جديدة من تركي آل الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية،ورئيس نادي ألميريا الاسباني، تصريحات نارية جديدة منذ قليل يهاجم خلالها أحد الأندية التي لم يكشف عن هويتها خلال هذه التصريحات.

وأعرب تركي آل شيخ عن غضبه من إدارة أحد الأندية وتصرفاتها معه في الفترة الماضية ولكن لم يكشف نهائيا في تصريحاته عن أي نادي يتحدث بالتحديد.

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وقال تركي آل شيخ منذ قليل عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": " اذا كان القرار بيد ادارة مش عاوزه مصلحة النادي وبيعطلو اي اي حاجه تصب في مصلحة النادي ... وصبرت عليها كتير بس واضح انهم مش حيتغيرو في حاجه ... الحمدالله عندي نادي في أوروبا ! والباب الي يجيلك منه الريح سده واستريح ... لغاية مايجي رجال يقدرو الرجال".

ويملك تركي آل شيخ بالفعل حاليا نادي ألميريا الإسباني الذي يلعب حاليا في دوري الدرجة الثانية الإسباني وكان قريب من الصعود إلى الدوري الممتاز هذا الموسم لولا انتشار فيروس كورونا في العالم وتوقف الأنشطة الرياضية في إسبانيا بالكامل.

يذكر أنه كان هناك خلاف دائر منذ فترة بين تركي آل شيخ وإدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وتوقع الجميع أن التصريحات التي نشرها منذ قليل عبر حسابه يقصد بها إدارة النادي الأحمر