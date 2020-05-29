رياضة | باريس سان جيرمان فشل في ضم نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان فشل في ضم نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي فشل في التعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد الذي كان يطمح في خطفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن البرازيلي كاسيميرو نجم خط وسط ريال مدريد اتفق مع إدارة الملكي منذ أكثر من شهر على تجديد تعاقده حتى صيف 2023.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أن المفاوضات تسير في اتجاه إيجابي للغاية إلا أن خطوة التجديد لم تتخذ بعد الطابع الرسمي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من المؤشرات الإيجابية في التفاوض بين كاسيميرو ومسئولي الملكي فإن باريس سان جيرمان كان يطمح في التعاقد مع النجم البرازيلي.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي لم يشتت كاسيميرو الذي أبدى رغبة قوية وواضحة في البقاء مع ريال مدريد.