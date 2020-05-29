رياضة | شيكابالا يكشف عن موقفه من استئناف بطولة الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر شيكابالا يكشف عن موقفه من استئناف بطولة الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقفه من استئناف بطولة الدوري المصري.

وكانت بطولة الدوري المصري قد توقفت منذ شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وطالب شيكابالا من القائمين على النشاط الكروي في مصر، بعدم التعجل في عودة النشاط بسبب زيادة الأعداد المصابة بفيروس كورونا.

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وتحدث شيكابالا خلال مداخلة هاتفية للقناة الأولى على التلفزيون المصري، مساء اليوم الخميس، قائلا:" الوضع هنا في مصر مختلف كثيرًا عن ألمانيا وإنجلترا".

وتابع:" عاد الدوري الألماني من جديد، واليوم سمعنا عن مواعيد عودة الدوري الإنجليزي والإسباني، هم لديهم 8 مباريات فقط على النهاية، بينما الدوري المصري يتبقى له كافة مواجهات الدور الثاني".

وأتم:" يجب الانتظار حتى يتم انخفاض أعداد الناس المصابة بالفيروس، لأن أهم شئ هو سلامة الناس".