شيكابالا: أفضل إلغاء الموسم الحالي

أكد محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك، انه يفضل عدم استئناف مسابقة الدوري الموسم الحالي، والانتظار حتي استقرار الاوضاع بسبب انتشار فيروس كورونا ، مشددا علي انه من الأفضل أن يتم إلغاء الموسم الحالي وبداية موسم جديد في موعد يتم تحديده لاحقا.

وقال شيكابالا في تصريحات تليفزيونية انه لابد من الانتظار لفترة أخرى قبل اتخاذ قرار بعودة الدوري المصري للاستئناف مجددا، مضيفا : "أهم شيء سلامة الجميع، يجب

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أن يعي الجميع أن كل اللاعبين لديهم أسر يخافون عليهم".

وأكد شيكابالا ان هناك فارق كبير بين الاوضاع في مصر وبين أوروبا ، لان الدوريات الأوروبية يتبقي لها 7 أو 8 أسابيع ولكن في مصر فان الدوري يتبقي فيه اكثر من نصف الموسم وما يقرب من 150 مباراة وهو أمر صعب أن يتم استئناف

المسابقة خلال الفترة الحالية.

وقال شيكابالا ان هناك ازمات كثيرة في استئناف مسابقة الدوري في الوقت الحالي ، لان الامر لا يتعلق بالمستطيل الاخضر فقط أو توقيت المباراة ولكن هناك أنشطة أخري يقوم بها اللاعبون خلال حياتهم اليومية يختلطون فيها مع المجتمع ما يجعل الجميع عرضة للخطر.

وكشف شيكابالا عن غياب متعة الدوري الالماني العائد للحياة مؤخرا بسبب عدم وصول اللاعبين إلي مستواهم حتي الأن كما أن غياب الجماهير أثر بالسلب علي مباريات الدوري الألماني ، لان الدوريات الاوروبية لا يمكن تذوقها بدون حضور جماهيري.