إيفرتون يعلن إصابة نجم الفريق

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، اليوم الخميس، إصابة لاعبه الإيفواري جان فيليب، أثناء تدريب الفريق، مشيرًا أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية الأسبوع

المقبل.

وأكد النادي عبر موقعه الإكتروني، أن اللاعب الإيفواري أصيب في وتر أخيب مؤكدًا أنه

سيحتاج فترة كبيرة للتأهيل بسبب حجم إصابته.يذكر أن نادي إيفرتون تعاقد مع الإيفواري جان فيليب جامين بعقد لمدة خمسة أعوام، قادمًا من ماينتس الألماني في الانتقالات الصيفية الماضية.