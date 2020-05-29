أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، اليوم الخميس، إصابة لاعبه الإيفواري جان فيليب، أثناء تدريب الفريق، مشيرًا أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية الأسبوعالمقبل.
وأكد النادي عبر موقعه الإكتروني، أن اللاعب الإيفواري أصيب في وتر أخيب مؤكدًا أنهسيحتاج فترة كبيرة للتأهيل بسبب حجم إصابته.
يذكر أن نادي إيفرتون تعاقد مع الإيفواري جان فيليب جامين بعقد لمدة خمسة أعوام، قادمًا من ماينتس الألماني في الانتقالات الصيفية الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر إيفرتون يعلن إصابة نجم الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.