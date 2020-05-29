شكرا لقرائتكم شيكابالا عن استئناف الدوري : الأفضل بداية الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك انه يفضل عدم استئناف مسابقة الدوري الموسم الحالي، والانتظار حتي استقرار الاوضاع بسبب انتشار فيروس كورونا ، مشددا علي انه من الأفضل ان يتم الغاء الموسم الحالي وبداية موسم جديد في موعد يتم تحديده لاحقا.

وقال محمود عبد الرازق "شيكابالا" في تصريحات تليفزيونية انه لابد من الانتظار لفترة أخرى قبل اتخاذ قرار بعودة الدوري المصري للاستئناف مجددا، مضيفا : "أهم شيء سلامة الجميع، يجب أن يعي الجميع أن كل اللاعبين لديهم أسر يخافون عليهم".، كما أكد شيكابالا ان هناك فارق كبير بين الاوضاع فيمصر واوروبا ، لان الدوريات الاوروبية يتبقي لها 7 او 8 اسابيع ولكن في مصر فان الدوري يتبقي فيه اكثر من نصف الموسم وما يقرب من 150 مباراة وهو امر صعب ان يتم استئناف المسابقة خلال الفترة الحاليةز

كما قال شيكابالا ان هناك ازمات كثيرة في استئناف مسابقة الدوري في الوقت الحالي ، لان الامر لا يتعلق بالمستطيل الاخضر فقط او توقيت المباراة ولكن هناك انشطة اخري يقوم بها اللاعبون خلال حياتهم اليومية يختلطون فيها مع المجتمع مما يجعل الجميع عرضة للخطر.

وكشف شيكابالا عن غياب متعة الدوري الالماني العائد للحياة مؤخرا بسبب عدم وصول اللاعبين الي مستواهم حتي الان كما ان غياب الجماهير أثر بالسلب علي مباريات الدوري الالماني ، لان الدوريات الاوروبية لا يمكن تذوقها بدون حضور جماهيري.

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وتحدث شيكابالا عن الأعمال الدرامية التي تابعها خلال شهر رمضان أجاب "شاهدت الكثير مثل الاختيار والبرنس والفتوة وبـ100 وش".

وأتم شيكابالا "أتمنى أن نشاهد أعمال أخرى مثل الاختيار لأن هذا المسلسل ساهم في جعل الكثيرين يفهمون حقيقة ما يجرى في الواقع ويجب أن يعي الجميع مدى الجهد المبذول من رجال الجيش".

في سياق مختلف يفاضل الكونغولي كاسونجو كابونجو بين عرضين تلقاهما من داخل مصر من اندية الاسماعيلي والاتحاد السكندري ، وبعض العروض الخليجية من الدوري الاماراتي والسعودي لاختيار احدهم للانتقال اليه فيفترة الانتقالات الصيفية المقبلة في حالة اتخاذ الزمالك قرار بتسويقه في الموسم المقبل وعدم قيده في قائمة الفريق، خاصة ان اتحاد الكرة يدرس تقليل عدد الاجانب في المويم المقبل، وهو ما يجعل امكانية تواجد كاسونجو في الزمالك قليلة بالمقارنة مع زملاءه الاجانب المحترفين في صفوف الزمالك وهم المغربيان اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم والتونسي فرجاني ساسي.