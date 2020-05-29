شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يطارد لاوتارو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكاتالونية عن استمرار مطاردة نادي برشلونة للأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، وأنه سيتعاقد معه بأي ثمن. وكان بييرو أوسيليو،المدير الرياضي لإنتر ميلان أكد أن الطريق الوحيد لرحيل لاوتارو عن الفريق هو دفع الشرط الجزائي،المقدر ب 111 مليون يورو،وسيضغط برشلونة الذي لديه اتفاق مع اللاعب من أجل قدوم الأخير إلى«كامب نو» في الموسم المقبل،وتقاضي راتب سنوي يبلغ 7.5 مليون يورو.

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