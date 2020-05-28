رياضة | نجم الزمالك يشعل أزمة مغربية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك يشعل أزمة مغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعلت أزمة بين ناديي الوداد البيضاوي، وشباب أطلس خنيفرة، وذلك بسبب انتقال محمد أوناجم إلى الزمالك، خلال الفترة الأخيرة، حسب ما أوضحت تقارير صحفية مغربية.

وحسب ما نقله موقع le360 المغربي، أن نادي شباب خنيفرة يطالب ببقية مستحقاته من انتقال اوناجم إلى الوداد، وهو ما يعادل، 800 ألف درهم، بعد أن تلقى بالفعل 700 ألف درهم في وقتٍ سابق.

Advertisements

يشار إلى أن صفقة انتقال أوناجم إلى الزمالك أدخلت مليون ونصف المليون دولار إلى خزائن الوداد المغربي، مطلع الموسم الحالي.

وكان أوناجم صاحب الـ28 عاما بدأ مسيرته الكروية في نادي شباب خنيفرة، ثم انتقل إلى الوداد في صيف 2015، ووضع ناديه بند في العقد ينص على حصوله على 10% من قيمة انتقاله إلى أي نادٍ آخر طوال فترة تعاقده مع الوداد.

جدير بالذكر أن محمد أوناجم لعب 26 مباراة مع الزمالك، واستطاع أن يسجل 3 أهداف، ونجح في صناعة 5 أهداف.