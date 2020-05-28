الامارات | قرار رسمي بإلغاء موسم كرة القدم في لبنان

شكرا لقرائتكم خبر عن قرار رسمي بإلغاء موسم كرة القدم في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

ألغى الاتحاد اللبناني لكرة القدم رسميا موسم 2019-2020 بكافة مسابقاته بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك في بيان مقتضب نشره في صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

وجاء القرار عقب جلسة عقدتها اللجنة التنفيذية للاتحاد برئاسة هاشم حيدر، وهي الأولى منذ نحو ثلاثة أشهر بسبب جائحة "كوفيد-19".

وقال الاتحاد في البيان "عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد اللبناني لكرة القدم اجتماعاً في مقر الاتحاد برئاسة السيد هاشم حيدر وقررت إلغاء الدوري لموسم 2019-2020 بكافة مفاعيله، كما تم التداول بالأفكار المطروحة لعودة النشاط الكروي في لبنان".

وتابع "يشمل الإلغاء بطولات دوري الدرجة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة والخامسة بالإضافة الى بطولة كأس لبنان وكافة بطولات دوري كرة الصالات ومفاعيلها".

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وكشف الاتحاد انه تم درس موعد انطلاق الموسم الجديد وآلية إقامة الدوري "حيث تم وضع تصوّر شامل بعد سلسلة من الاجتماعات عن بُعد خلال الشهرين الماضيين". ورهن الاتحاد موعد انطلاق الموسم الجديد بما يصدر عن الحكومة اللبنانية في هذا الشأن.

وتوقف الدوري اللبناني بعد المرحلة الثالثة بسبب الاحتجاجات التي شهدتها مناطق واسعة منذ 17 أكتوبر الماضي، على خلفية الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

وانعكست الأزمة التي شملت تقييد المصارف حركة الأموال والسحب لاسيما بالدولار الأميركي، سلباً على القطاع الرياضي عموماً وكرة القدم خصوصاً، وسط مطالبات من بعض الأندية بإلغاء البطولة أو تعديل نظامها.

وقرر الاتحاد اللبناني لكرة القدم مطلع العام الجاري إلغاء نتائج المباريات التي أقيمت هذا الموسم في مختلف المسابقات، وأقر صيغة جديدة اختيارية لإعادة إطلاق البطولة المحلية، إلا انها لم تبصر النور بسبب معارضة بعض الأندية، ثم مع فرض السلطات التعبئة العامة لاحتواء انتشار فيروس "كوفيد-19".

وفي السادس من شهر مارس الماضي، دعت وزارة الشباب والرياضة اللبنانية الى تعليق كافة الانشطة الرياضية كإجراء احترازي، ولا تزال البلاد تطبق حالة التعبئة العامة الى اليوم، ولم تسمح بعد بفتح الملاعب الرياضية لكافة الألعاب على الرغم من السماح بفتح جزئي لبعض القطاعات التجارية.

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