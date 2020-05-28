شكرا لقرائتكم لاعب سلة الزمالك يخرج من العناية المركزة بعد إصابته بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة نادى الزمالك أن اللاعب شعبان عبد الوهاب نجم كرة السلة السابق بالقلعة البيضاء خرج من العناية المركزة بالمستشفى وتم نقله لإحدى الحجرات وباتت حالته الصحية مستقرة ، قائلا : إن شعبان عبد الوهاب سيتم عمل مسحة جديدة له للتأكد من سلبيتها لفيروس كورونا للخروج من المستشفى، مشيرا إلى أن المستشار مرتضى منصور رئيس النادي يتابع حالة لاعب السلة السابق ودائم الاطمئنان عليه ويتمنى له خالص الشفاء.

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أجرى اتصالات مكثفة بوزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة للبحث عن مستشفى ليستكمل عبد الوهاب علاجه عقب تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.

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وتم نقل اللاعب شعبان عبد الوهاب نجم كرة السلة بالقلعة البيضاء لإحدى مستشفيات مصر الجديدة وذلك لتلقي العلاج، ووجه عضو المجلس الشكر للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذي قام بدوره على الفور بإجراء اتصالات مكثفة بوزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة للبحث عن مستشفى ليستكمل عبد الوهاب علاجه، كما أعرب نادي الزمالك ومجلس إدارته عن تمنياته بالشفاء العاجل لنجم السلة.

وكان أحمد عادل عبد الفتاح قد أكد في تصريحات سابقة، على مساندة المجلس الأبيض بأكمله بقيادة مرتضى منصور رئيس النادي للاعب شعبان عبد الوهاب نجم كرة السلة بالقلعة البيضاء للتعافي من مرضه، وقال أحمد عبد الفتاح في تصريح للموقع الرسمي للزمالك أنه على اتصال مستمر باللاعب، ونقل الأمر للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذي قام بدوره على الفور بإجراء اتصالات مكثفة بوزارة الصحة للبحث عن مستشفى ليستكمل عبد الوهاب علاجه، كما تواصل المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس القلعة البيضاء مع شعبان عبد الوهاب من أجل الاطمئنان على حالته، والتأكيد له على أن مجلس الإدارة سيقف بجواره حتى يتعافى.