شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعلن إيجابية عينة محمود سعد وإصابته بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة أن نتائج التحاليل التي أجريت للدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم جاءت إيجابية بالنسبة لإصابته بفيروس كورونا، وذلك في أعقاب مخالطته عددا من المدربين العالقين بالخارج لدى عودتهم إلى أرض الوطن ، ومن المقرر أن يخضع الدكتور محمود سعد لبروتوكول العلاج مع اتخاذ جميع الإجراءات المتبعة رسميا في مواجهة الفيروس.

وأكد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد أن إصابة المدير الفني وغم أنها جاءت من خارج الاتحاد، إلا أنه تم اتخاذ كافة اجراءات الوقاية داخل مبنى الاتحاد منذ بداية أزمة انتشار الفيروس ، وتم الاطمئنان على جميع العاملين بالاتحاد بموجب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن ، واتحاد كرة القدم إذ يعلن ذلك فإنه يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمن بالشفاء على الدكتور محمود سعد وجميع مصابي الفيروس اللعين وأن يحفظ بلادنا وأبناء شعبنا من كل سوء.

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حرص أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على الإطمئنان على محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة، بعد إجرائه اختبار فيروس كورونا أمس للاشتباه فى إصابته لتعرضه لوعكة صحية، كما أرسل شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى رسالة للاطمئنان على صحة محمود سعد.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه فى حال إيجابية عينة محمود سعد المدير الفنى للاتحاد وثبوت إصابته بفيروس كورونا سيتم عمل تحليل للعاملين الذين خالطوه فى الأسابيع الماضية للاطمئنان عليهم، ومنع تواجد العمال خلال الفترة المقبلة إلا فى حدود المطلوب، أما فى حال سلبية العينة فتسير الأمور بشكلها الطبيعى والعودة تدريجيا للعمل.