شكرا لقرائتكم الأهلي يستعين بنماذج أوروبية فى التدريب بتوقف كورونا استعداد للدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعان مسئولو النادي الأهلي ببعض النماذج الأوروبية في التدريبات تمهيداً لتطبيقها حال استئناف التدريبات في القلعة الحمراء بعد فترة طويلة من التجميد على خلفية "جائحة" كورونا التي ضربت العالم كله منذ منتصف مارس الماضي وتسببت في تجميد النشاط الرياضي قبل أن تعود معظم الأندية الأوروبية للتدريبات مؤخراً كما تم استئناف الدوري الألماني .

ويدرس مسئولوالنادي الأهلي حالياً عدة طرق وسُبل من الإجراءات الاحترازية تمهيداً لتطبيقها مع عودة التدريبات خلال الفترة المقبلة وحرص مسئولو الأهلي على الاستعانة بنماذج بعض الأندية الأوربية يأتي في مقدمتها ، برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني وليفربول الإنجليزي ويعمل الأهلي حالياً على إستنساخ هذه النماذج في التدريبات المقبلة.

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ومن المتوقع أن يعود فريق الأهلي للتدريبات منتصف يونيو المقبل، حسبما أعلن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الذي قال أن الأندية والمؤسسات الرياضية مُلتزمة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي تدريجياً خلال منتصف يونيو في إطار خطة الدولة التعايش مع "كورونا" .

كما يقوم مسئولو الأهلي بمتابعة الإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الرياضة وكذلك إتحاد الكرة والتي أوصت بها اللجنة الطبية في الأهلي برئاسة الدكتور محمد شوقي والجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الدكتور خالد محمود وذلك بهدف إتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة اللاعبين وجميع العناصر في الفريق خلال التدريبات ، وفى حالة خوض المباريات.