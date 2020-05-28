الأهلي لمصراوي: المحكمة الرياضية لن تنظر في شكوي الزمالك بخصوص نادي القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
رد حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي، علي رغبة نادي الزمالك في التقدم بشكوي رسمية إلي المحكمة الرياضية الدولية للإعتراض علي قيام الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" بمنح الأهلي لقب نادي القرن أواخر عام 1999، وللمطالبة بمنح اللقب للنادي الأبيض.
وقال حلمي عبد الرازق في تصريحات لـ"الخليج 365": الزمالك ليس من حقه اللجوء للمحكمة الرياضية ولن تنصفه لأن الحكم سقط بالتقادم لأن في القانون يوجد ما يقول أن أي قضية رياضية لم تثار خلال عامين من وقوعها يعتبر تنازلا من المدعي في حقه".
وأضاف :" الأهلي لن يتحرك أو يتقدم بأي ملف إلي المحكمة الرياضية فيما يخص تلك القضية لأن النزاع غير موجود بالمرة ولدينا جميع المستندات الصادرة من الاتحاد الافريقي والتي تثبت أحقيتنا في اللقب الافريقي".
وأوضح المستشار القانوني: "قمت بتكليف من الراحل صالح سليم بتسجيل اللقب حوالي 4 مرات كملكية فكرية وحقوق تجارية للأهلي".
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي لمصراوي: المحكمة الرياضية لن تنظر في شكوي الزمالك بخصوص نادي القرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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