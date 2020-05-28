الأهلي لمصراوي: المحكمة الرياضية لن تنظر في شكوي الزمالك بخصوص نادي القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

رد حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي، علي رغبة نادي الزمالك في التقدم بشكوي رسمية إلي المحكمة الرياضية الدولية للإعتراض علي قيام الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" بمنح الأهلي لقب نادي القرن أواخر عام 1999، وللمطالبة بمنح اللقب للنادي الأبيض.

وقال حلمي عبد الرازق في تصريحات لـ"الخليج 365": الزمالك ليس من حقه اللجوء للمحكمة الرياضية ولن تنصفه لأن الحكم سقط بالتقادم لأن في القانون يوجد ما يقول أن أي قضية رياضية لم تثار خلال عامين من وقوعها يعتبر تنازلا من المدعي في حقه".

وأضاف :" الأهلي لن يتحرك أو يتقدم بأي ملف إلي المحكمة الرياضية فيما يخص تلك القضية لأن النزاع غير موجود بالمرة ولدينا جميع المستندات الصادرة من الاتحاد الافريقي والتي تثبت أحقيتنا في اللقب الافريقي".

وأوضح المستشار القانوني: "قمت بتكليف من الراحل صالح سليم بتسجيل اللقب حوالي 4 مرات كملكية فكرية وحقوق تجارية للأهلي".