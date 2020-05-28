شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أكاديميات عالمية فى أندية سيتى كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أندية سيتى كلوب عن مشروع 7 أكاديمات عالمية لمختلف الألعاب فى الفروع المختلفة بالمحافظات، تتضمن "كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، الكرة الطائرة، التنس، سباحة، و لفنون القتالية"، وتضم كوكبة من أبرز نجوم ومدربى هذه الألعاب، فضلا عن توفر ألعاب مختلفة فى بعض الفروع كالتالى :

"إسكواش": كفر الشيخ • طنطا • بنها • دمياط • سويس • المنيا • سوهاج

"بادل تنس": كفر الشيخ • طنطا • السويس • سوهاج

"هوكي": العاشر من رمضان

حمام سباحة أولمبى: العبور

كما أعلنت أندية سيتى عن توفر خدمات سيتى كلوب (خدمات اجتماعية ورياضية) كالتالى :

الخدمات الاجتماعية الإضافية المختلفة

- مركز المرأة

- مركز الرياضة الإلكترونية

- المسرح

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- المبنى الحكومى

- المطاعم و الكافيهات

- قاعة المؤتمرات

- مركز طبي

- مركز ثقافي

- منطقة النزل

- مساحات للأطفال

وكانت إدارة سيتى كلوب قد طلبت من المواطنين الذين حجزوا فى المرحلة الأولى إرسال إيصال سداد قيمة الحجز على الإميل لتجهيز كافة بيانات المشترك وإنهاء الإجراءات اللازمة.

وحرص نادى سيتى كلوب على توفير أماكن للمرأة انطلاقاً من مسئوليته الاجتماعية فى تقدير دور العنصر النسائى فى المجتمع، وإيماناً بالجهود التى تقدمها، ويهدف النادى لفعيل دور المرأة بشكل أكبر فى الحياة الرياضية على وجه خاص.

وشهدت الفترة الماضية إقبالاً كبيراً على الاشتراك فى عضوية سيتى كلوب، حيث قاربت الاشتراكات بمعظم الفروع فى المدن على الانتهاء بحد أقصى 800 عضوية لكل مدينة، فى بارقة أمل جديدة للرياضة المصرية التى تنتظر تغيراً جذرياً بعد إتاحة الفرصة أمام الجماهير للحصول على خدمات رياضية واجتماعية مميزة فى جميع أنحاء الدولة المصرية، لا تقل فى كفائتها عن الأندية الكبرى.

وكانت شركة استادات القابضة قد أعلنت، فى وقت سابق، عن إطلاق واحد من أكبر مشاريعها على الإطلاق فى مصر سلسلة فروع city club وهى سلسلة أندية اجتماعية ورياضية وترفيهية تقام فى جميع المحافظات تماشيا مع رؤية الدولة المصرية لتحسين حياة لكافة أفرد المجتمع المصري، فى إطار خطتها لتطوير صناعة الرياضة وإدارة المنشآت الرياضية فى مصر.