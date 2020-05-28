إصابة قائد الهلال السوداني السابق بفيروس كورونا

تعرض هيثم مصطفى "البرنس"، قائد فريق الهلال والمنتخب السوداني السابق للإصابة بفيروس كورونا، ويعاني قائد الهلال السابق من داء "السكري"، مما زاد من مخاوف جماهير الفريق على حالته الصحية. مما زاد من مخاوف جماهير الفريق على حالته الصحية. يذكر أن "البرنس" حمل شارة قيادة الهلال والمنتخب 17 عامًا، وأطلق عليه عشاقه الكثير من الألقاب، منها "سيدا"، و"البرنس"، و"قيثارة الكرة السودانية"، وكان يعشقه جميع ألوان الطيف من جماهير الكرة السودانية. قيادة الهلال والمنتخب 17 عامًا، وأطلق عليه عشاقه الكثير من الألقاب، منها "سيدا"، و"البرنس"، و"قيثارة الكرة السودانية"، وكان يعشقه جميع ألوان الطيف من جماهير الكرة السودانية.

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