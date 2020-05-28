المحكمة الرياضية تطلب رئيس الكاف للإدلاء بشهادته في أزمة نهائي رادس

استدعت المحكمة الرياضية أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، من أجل الإدلاء بأقواله في أزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا الأخير، بين الوداد المغربي والترجي التونسي، التي توج بها النادي التونسي، بعد

انسحاب الوداد اعتراضًا على الأخطاء التحكيمية الفاضحة، وعدم اللجوء لتقنية الفيديو التي كانت معطلة خلال المباراة.

شهدت المباراة النهائية أحداثًا جدلية بعد الأخطاء التحكيمية التي

حدثت، وإلغاء هدف الكرتي لاعب الوداد بداعي التسلل، وعدم اللجوء لـ"الفار"، لينسحب الوداد ويعتبر الترجي فائزًا للمرة الثانية على التوالي.

وحسبما أشارت التقارير الصحفية المغربية، إلى أن المحكمة ستنظر في الشكوى المقدمة غدًا الجمعة، وطالبت بسماع أقوال أحمد أحمد رئيس الكاف، الذي حضر المباراة.