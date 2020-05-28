الامارات | رسمياً.. إلغاء جائزة هولندا الكبرى لسباقات "الفورمولا1"

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. إلغاء جائزة هولندا الكبرى لسباقات "الفورمولا1" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد منظمو حلبة زاندفورت، في بيان رسمي، إلغاء جائزة هولندا الكبرى لسباقات "الفورمولا1"، التي كانت مقررة ضمن بطولة العالم للموسم الحالي 2020. وأضاف البيان، أن الأنظار تتجه الآن إلى إقامة السباق الهولندي ضمن روزنامة بطولة العالم لموسم 2021، مع السعي إلى تحديد موعد مؤكد لإقامة هذه الجائزة الكبرى السنة المقبلة، خصوصاً أن استضافة الحلبة للسباق يمثل العودة الأولى لها إلى روزنامة البطولة منذ استضافتها الأخيرة لهذه السباقات في العام 1985.

وشهدت الأوساط الرياضية الهولندية في الآونة الأخيرة، تنامياً في شعبية سباقات "الفورمولا1"، في ظل الأداء اللافت الذي يقدمه السائق الهولندي ماكس فيرشتابين مع فريقه الحالي ريد بلُ، والذي يمثل مشروع بطل عالم مستقبلي، وهو ما شجع مسؤولي حلبة حلبة زاندفورت العام الماضي على توقيع عقدٍ مع "ليبيرتي ميديا" المالك الحصري لحقوق بطولة "الفورمولا1"، من أجل استضافة إحدى جولات الموسم بداية من 2020، وذلك بعد أن تم فعلياً تعديل الحلبة بما يتناسب مع المواصفات الحديثة للسباقات واشتراطات السلامة، وغيرها من البنى اللوجستية.

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لكن الأوضاع الصحية التي شهدتها الساحة العالمية منذ مارس الماضي جراء تفشي جائحة فيروس "كورونا"، والتي تسببت بتأجيل وإلغاء العديد من جولات الموسم الحالي، كانت وراء توجه مسؤولي جائزة هولندا الكبرى للسير قدماً نحو الإعلان عن عدم إقامة السباق لهذا العام.

يذكر أن منظمي جائزة هولندا الكبرى أعلنوا في وقت سابق، تأجيل السباق الذي كان من المفترض إقامته أوائل الشهر الجاري، قبل أن يتجه المنظمون أخيراً إلى التأكيد رسمياً بإلغاء الجولة.



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