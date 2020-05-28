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ليفربول يصرف النّظر عن فيرنر

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يصرف النّظر عن فيرنر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020

كشفت صحيفة ميرور الانكليزية أن نادي ​ليفربول​ قد صرف النظر عن فكرة التعاقد مع مهاجم نادي ​لايبزيغ​ الألماني تيمو فيرنر خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن السبب يرجع لرفض لايبزيغ التفاوض حول سعر اللاعب، ومطالبته بالحصول على 50 مليون باوند، قيمة الشرط الجزائي في عقده، في حين يقيّمه ليفربول بـ30 مليون يورو.

وتابعت الصحيفة أن الأزمة المالية التي أنتجتها جائحة لعبت دورا كبيرا كذلك في الموضوع حيث تعاني أغلب الأندية حاليًا من ضائقة مالية بسبب توقف النشاط الكروي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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