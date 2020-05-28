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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليفربول يصرف النّظر عن فيرنر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020
كشفت صحيفة ميرور الانكليزية أن نادي ليفربول قد صرف النظر عن فكرة التعاقد مع مهاجم نادي لايبزيغ الألماني تيمو فيرنر خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن السبب يرجع لرفض لايبزيغ التفاوض حول سعر اللاعب، ومطالبته بالحصول على 50 مليون باوند، قيمة الشرط الجزائي في عقده، في حين يقيّمه ليفربول بـ30 مليون يورو.
وتابعت الصحيفة أن الأزمة المالية التي أنتجتها جائحة كورونا لعبت دورا كبيرا كذلك في الموضوع حيث تعاني أغلب الأندية حاليًا من ضائقة مالية بسبب توقف النشاط الكروي.
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