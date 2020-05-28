شكرا لقرائتكم الخطيب يستفسر عن حالة رباعي الأهلي المصاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استفسر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة عن حالة رباعي الفريق المُصاب سعد سمير ومحمد محمود وحمدي فتحي وكريم نيدفيد ومدى إستجابتهم للبرنامج العلاجي الذي يخضع له الرباعي منذ فترة للتعافي من الإصابات المختلفة التى يعاني منها .

وأصيب حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة خلال معسكر المنتخب الأول في نوفمبر الماضي فيما أجرى سعد سمير جراحة وتر أكيلس وأجرى نيدفيد جراحة في غضروف الركبة هو الأخر أما محمود محمود فأجرى جراحة ثانية في الرباط الصليبي خلال يناير الماضي.

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وطمأن مدير الكرة رئيس النادي بشأن حالة الرباعي المُصاب وأكد له أن هناك إستجابة واضحة للبرنامج العلاجي الذي يؤديه اللاعبون في المنازل بسبب جائحة كورونا التى تسببت في تجميد المنشاط الرياضي وتسببت كذلك في عدم سفر اللاعبون المصابون إلى المانيات للإطمئنان على البرنامج العلاجي والتأهيلي بعد الجراحات المختلفة.

من ناحية أخرى ، تدخل محمود الخطيب لإنهاء أزمة رامي ربيعة مدافع، بعد رفض الأخير تفعيل تعاقده الجديد مع ناديه قبل وضع القيمة التي اتفق عليها مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قبل توقيعه على بياض خلال الفترة الماضية، وطلب ربيعة إضافة 4 ملايين إضافية على قيمة عقده بعد أن فوجئ بمنحه 6 ملايين جنيه سنوياً، في الوقت الذي كان سيد عبد الحفيظ قد وعده بالحصول على 10 ملايين جنيه في الموسم الواحد ، ووعد الخطيب رامي ربيعة بتقديره مادياً بما يتناسب مع قيمته الفنية وكونه واحد من كباتن الفريق، ومن المقرر أن ينهي الخطيب الأزمة من خلال تعديل عقد اللاعب قبل تسجيله والوصول لصيغة توافقية مع ربيعة قبل تسجيل العقود.

ويرى رامي ربيعة أن المقابل الموضوع له لا يتناسب مع قيمته الفنية وكونه واحد من كباتن الفريق، ليعتبر نفسه لم يوقع هذه العقود وطلب من سيد عبد الحفيظ استردادها، ورفع رامى ربيعة الأمر للجنة التخطيط وإدارة النادي لبحث الأمر مُجدداً، خاصة أن ربيعة يرى أنه رفض العديد من العروض الأوروبية المغرية طوال الفترة الماضية للاستمرار مع الفريق نظراً لحاجة الفريق لجهوده، ومن المقرر أن تُنهى لجنة التخطيط وكذلك محمود الخطيب رئيس النادى والمشرف على ملف الكرة من خلال تعديل عقد اللاعب قبل تسجيله والوصول لصيغة توافقية مع رامى ربيعة بعد عدم توصله لاتفاق مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.