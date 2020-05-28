شكرا لقرائتكم أحمد بلال : أنا ضد اللي حصل مع شيكابالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كتب أحمد بلال نجم النادي الأهلى السابق عبر حسابه الشخصى بفيس بوك : أنا ضد اللي بيتقال على شيكابالا وضد أي اسفاف فى عرض أي حد ضد كمان اللى عمله شيكابالا مع جمهور الأهلى .. الاحترام والأخلاق.

وذلك بعد موجة السخرية التى تعرض لها اللاعب من بعض الجماهير عبر مواقع السوشيال ميديا، عقب نشر صورته مع زوجته وابنه، وهو ما رفضه جملة وتفصيلاً جماهير القطبين "الأهلى والزمالك" وأكدوا أن الرياضة "أخلاق" وأن من يقوم بتلك الأشياء لا يتمتع بالأخلاق الرياضية.

وكان محمود عبد الرازق " شيكابالا " قائد فريق الزمالك حرص على نشر صورة له رفقة زوجته ونجله آدم احتفالا بعيد الفطر المبارك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام معلقا: "عيد سعيد" .

Advertisements