الاتحاد النيجيري يمدد عقد مدربه الألماني رور

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أكد الاتحاد النيجيري لكرة القدم الأربعاء أنه مدد عقد مدرب منتخب بلاده، الألماني غيرنوت رور لمدة عامين.
وكتب رئيس الاتحاد النيجيري أماجو بينيك في تغريدة على حسابه في تويتر "أنا سعيد بالإعلان أن الاتحاد النيجيري لكرة القدم والمدرب غيرنوت رور اختتما جميع المفاوضات بخصوص العقد وسيبقى مدربا للنسور الممتازة" وهو لقب المنتخب النيجيري، مضيفا "كنا نثق دائما بقدراته".
ويشرف رور (66 عاما) على تدريب نيجيريا منذ عام 2016 وقادها إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا وإلى المركز الثالث في نهائيات كأس أمم إفريقيا الأخيرة في مصر عام 2019.
وستكون مهمته المقبلة قيادة نيجيريا الى نهائيات أمم إفريقيا في الكاميرون مطلع العام المقبل ونهائيات كأس العالم للمرة السابعة في تاريخها.
وسبق لرور تدريب منتخبات بوركينا فاسو والنيجر والغابون.
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