رياضة | بعد المغربي حكيم زياش.. تشيلسي يستهدف ضم "ميسي الجزائر"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 05:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد المغربي حكيم زياش.. تشيلسي يستهدف ضم "ميسي الجزائر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

محمد الدمتناوي

أشارت تقارير صحفية، عن رغبة فريق تشيلسي الإنجليزي، في التعاقد مع مهاجم جزائري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "مترو" الإنجليزية نقلًا عن نظيرتها "La Gazette du Fennec، فإن تشيلسي يستهدف التعاقد مع سعيد بن رحمة والملقب بـ"ميسي الجزائر"، من صفوف برينتفورد، والذي يلعب في التشامبيونشيب.

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وأشارت الصحيفة، أن مسؤولي تشيلسي تواصلوا مع بن رحمة عن إمكانية انضمامه للبلوز خلال الفترة المقبلة.

وكشف بعض التقارير الصحفية، أن فريق برنيتفورد، قد حدد مبلغ 35.5 مليون يورو، لمن يريد الحصول على خدمات بن رحمة خلال الفترة المقبلة.

ويتنافس على ضمن المهاجم الجزائري كل من تشيلسي، بالإضافة إلى أرسنال وليستر سيتي وأستون فيلا ونيوكاسل.

وشارك بن رحمة مع برنيتفورد في 34 مباراة هذا الموسم، تمكن من تسجيل 10 أهداف وصنع 7 آخرين.