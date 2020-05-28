شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات من الذكريات.. الأهلى يرفض ضم خالد الغندور ووليد سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بسبب ضعف الجسم وقلة حجمه، اترفض وليد سليمان وخالد الغندور عندما تقدما لاختبارات الناشئين بالنادى الأهلى، إلا أن الحاوى ظل متمسكًا برغبته وحلمه فى ارتداء قميص الشياطين الحمر حتى تحقق فى موسم 2001 عندما انتقل من إنبى "بعد عذاب، واتخذ الغندور طريق أخر ليصبح خصم عنيد أمام الأهلى بعدما ارتدى قميص الزمالك، حيث سبق وفجر الثنائى مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفهما حقيقة رفض مسئولى القلعة الحمراء التعاقد معهما فى بداية مشوارهما مع الساحرة المستديرة.

وليد سليمان يروى كواليس رفضه فى الأهلى

قال "الحاوى" فى تصريحات سابقة إنه خضع للاختبارات بالنادى الأهلي فى بداية حياته الكروية، عندما كان يبلغ من العمر 14 عاماً، وبمجرد أن شاهده عبد المنعم شطة نجم الأحمر السابق رفض ضمه بداعى "صغر حجم جسمه".

أضاف وليد سليمان أنه لم ييأس وقرر الانتقال لصفوف بنى مزار وبدأ يبزغ نجمه حتى انتقل لفريق بتروجت ثم إنبى الذى كان بوابته للانضمام لكتيبة الشياطين الحمر فى عام 2011 لمدة 4 مواسم مقابل 8 ملايين جنيه، ليصبح "الحاوى" أبرز عناصر الأهلي فى الوقت الحالى رغم رفض ضمه فى البداية.

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الغندور يروى كواليس تغيير وجهته من الأهلى إلى الزمالك

فى الوقت نفسه فجر خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، نفس المفاجأة عندما قال: "كنت أهلاوى مثل والدى، ومسئولو النادى الأهلي قالوا إننى لاعب جيد لكن حجم جسمى صغير، ورفضوا ضمى، خاصة أننى كنت أعترض كثيراً ومشاكس مع التحكيم من صغري".

وتابع الغندور أنه قرر الانتماء لنادى الزمالك بعدما شاهده فى إحدى مباريات القمة أمام الأهلي وخسر الأبيض حينها، موضحاً: "أيضا فى الزمالك رفضوا ضمى فى البداية، لكن أحمد عبد الحليم وفاروق جعفر تدخلوا فى المرة الثانية وأصبحت واحداً من نجوم القلعة البيضاء".