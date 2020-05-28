الزمالك يترقب قرار المحكمة الرياضية في قضية فيريرا

يترقب مسؤولو نادي الزمالك، قرار المحكمة الرياضية الدولية “كاس” في قضية البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق.

وطلب رئيس الزمالك مرتضى منصور من عضوا المجلس هاني زادة وأحمد مرتضى، متابعة القضية التي تنظرها المحكمة الرياضية بشأن المستحقات المالية المتأخرة للمدير الفني الأسبق للفريق جوسفالدو فيريرا.

وقدم فيريرا شكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية من أجل على الحصول على مبلغ 400 ألف يورو قيمة مستحقاته المالية المتأخرة لدى نادي الزمالك، عندما كان يعمل مديرا فنيا للفريق، بالإضافة إلى مستحقات جهازه المعاون آنذاك.

و قاد فيريرا فريق الزمالك في موسم “2014 – 2015” قبل أن يقرر الرحيل عن النادي متجهًا إلى فريق السد القطري، ثم سانتوس البرازيل ثم العودة مجددا الى السد.

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ويستند مسؤولو بطل الكونفدرالية على قيام النادي بوضع المستحقات المالية في حساب فيريرا، لكنه رفض الحصول عليها بسبب وضعها بالعملة المحلية الجنيه المصري.

وقاد فيريرا الزمالك لتحقيق انجاز كبير عندما نجح معه في تحقيق الفوز ببطولتي الدوري المصري وكأس مصر خلال فترة توليه القيادة الفنية للفريق موسم “2014-2015”.

وكان عقد مدرب السد القطري السابق، عند ترأسه الإدارة الفنية لفريق الزمالك، ينص على حصوله على مستحقاته بالدولار، وهو ما يستند عليه فيريرا في شكواه ضد بطل السوبر الأفريقي.

وأعلن فيريرا مؤخرا اعتزاله التدريب، بعد قيادته لفريق السد القطري، مؤكدا أن بعد بلوغه عامه الـ 72، والعمل 45 عاما في الحقل الكروي قد حان الوقت للتوقف.