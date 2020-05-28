مستقبل “مجهول” ينتظر أنسو فاتي مع برشلونة بعد رفض اقتراح “خورخي مينديز”

يريد برشلونة إنهاء النقاش حول مستقبل “أنسو فاتي” قبل أن يبدأ، وقد أوضحت الإدارة أن النادي لن يستمع إلى أي عرض للجناح الصغير، سواء مغادرة على سبيل الإعارة أو بيع.

يريد برشلونة مواصلة صاحب الـ17 عامًا لعملية التطور في النادي كجزء من ديناميكية الفريق الأول تحت قيادة “كيكي سيتين”، ولن يتم إخماد شعلته، التي اشتعلت في منتصف الموسم الحالي.

ويتفهم النادي مخاوف اللاعب الصغير وأيضًا والديه، حيث يعتقدون أنه مستعد للعب في الفريق الأول، لكن الوضع أمامهم غير واضح أبدًا، نظرًا لأنه لم يلعب بانتظام هذا الموسم، خاصة بعد عودة المصابين.

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ووفق مصادر “سبورت” فإن أنسو سعيد في النادي لكنه في سنه يحتاج إلى خبرة عالية المستوى، وخطة برشلونة أثارت الشكوك، حيث هناك توقعات بإعارته لفريق في الدوري الإسباني، لكسب الخبرات.

في الوقت الحالي، أوضح برشلونة أن أنسو سيكون في الفريق الأول، لكن عودة “عثمان ديمبيلي” والتوقيع المحتمل مع “لاوتارو مارتينيز” لا يبشران بالخير لدى مستقبل فاتي.

وتلقى برشلونة في الأسابيع الأخيرة الكثير من العروض، من أجل أنسو فاتي، حتى أن خورخي مينديز توصل بعرض كبير من نادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي اقترح ضرورة مغادرته من أجل الحصول على الفرص.