رياضة | يوفنتوس يحسم مصيره بشأن بوجبا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 03:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يحسم مصيره بشأن بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن الحديث مازال مستمراً عن مستقبل الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي والذي ينتهي عقده مع الشياطين الحمر في 2021 مع وجود بند التجديد لموسم إضافي.

وكشفت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية أن يوفنتوس تخلى عن فكرة التعاقد مع بول بوجبا خلال الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات الصيفية.

كما أكدت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن يوفنتوس أبلغ بوجبا بأنه يتوجب عليه خفض راتبه في حال أراد العودة إلى صفوف السيدة العجوز علمًا بأنه يتقاضى 12 مليون يورو في الموسم الواحد.

وذكرت العديد من التقارير الصحفية مؤخرًا أن مانشستر يونايتد على إستعداد لبيع بول بوجبا في الصيف المقبل خوفًا من رحيله مجانًا في صيف 2021 بينما يعتبر ريال مدريد من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد معه.