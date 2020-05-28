رياضة | خطوة جديدة تحسم استئناف الدوري الانجليزي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 03:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر خطوة جديدة تحسم استئناف الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالإجماع، اليوم الأربعاء، على عودة التدريبات الجماعية فيما يمثل المرحلة الثانية من التحضيرات لاستئناف بطولة البيرميرليج.

بيان رابطة أندية الدوري الانجليزي

وقال بيان رابطة أندية الدوري الانجليزي عقب اجتماعهم البطولة العشرين، اليوم: "سيكون بوسع الفرق الآن التدرب كمجموعة، وتنفيذ التحامات، مع الحد من الاحتكاكات المباشرة غير الضرورية".

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وأضاف البيان: "الأولوية بالنسبة للدوري الممتاز، هي صحة وسلامة جميع المشاركين".

وأكد البيان تطبيق بروتوكولات طبية صارمة، لضمان أن يكون ملعب التدريب البيئة الأكثر أمانًا.

وأتم البيان: "سيستمر خضوع اللاعبين والموظفين لفحوصات فيروس كورونا، مرتين أسبوعيًا".