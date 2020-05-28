«بالمز الرياضية» و«بيور هيلث» تتعاونان لإنجاح بطولة المحاربين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في إطار استعدادتها للنسخة 11 من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، أعلنت بالمز الرياضية الشركة الرائدة في مجال الإدارة الرياضية والقائمة على تنظيم وإدارة البطولة الأكثر شعبية في منطقة الشرق الأوسط، عن تعاونها مع شركة «بيور هيلث» لإجراء الفحوص الطبية لجميع المقاتلين المشاركين في البطولة، والفنيين، والإداريين القائمين على تنفيذها.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الإجراءات الاحترازية الصارمة التي تتبعها «بالمز الرياضية» استعداداً لإقامة البطولة في ظل جائحة فيروس كورونا العالمية، لضمان صحة وسلامة جميع المقاتلين المشاركين في البطولة، وكل الأطقم الفنية والإدارية العاملة فيها، والتأكد من خلوهم من المرض، حيث تقرر أن تقوم شركة «بيور هيلث» بإجراء مجموعة من الفحوص الطبية لأكثر من 100 فرد ما بين مقاتلين، ومدربين، وكادر فني وإداري.

وسيخضع كل المشاركين في البطولة إلى 3 فحوص منفصلة لفيروس كورونا «كوفيد-19»، أولها قبل أسبوعين من تاريخ البطولة، والثاني قبل أسبوع واحد من تنفيذها، وأخيراً سيخضع جميع المقاتلين والعاملين لفحص قبل يومين من انطلاق الحدث.

وقال فؤاد درويش، المدير العام لبالمز الرياضية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة: «لا شك في أن صحة وسلامة كل المشاركين والعاملين في «محاربي الإمارات» على رأس أولوياتنا، ويأتي اختيارنا التعاون مع «بيور هيلث» لتنفيذ اختبارات «كوفيد-19»، إضافة إلى الفحوص الطبية الروتينية الأخرى قبل تنفيذ النسخة القادمة من منطلق حرصنا البالغ على الاستعانة بالأفضل في هذا المجال».