رياضة | آخر تطورات عودة الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر آخر تطورات عودة الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن إسبانيا اتخذت خطوة كبيرة نحو عودة الدوري الإسباني في منتصف يونيو المقبل عن طريق السماح بالتدريبات الجماعية يوم الإثنين الماضي.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن المرحلة الأخيرة من تحركات الدوري الإسباني لإستئناف الموسم شهدت إمكانية قيام الأندية بالتدرب في مجموعات من 14 لاعب هذا الإسبوع حيث كان يتدرب 10 لاعبين في الإسبوع الماضي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن السلطات الإسبانية ترفع تدريجيًا قيود الإغلاق حيث توفى ما يقرب من 30 ألف شخص نتيجة تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

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وأكدت الصحيفة البريطانية أن تواجد 14 لاعب في التدريبات هي المرحلة قبل الأخيرة من عملية عودة الدوري من جديد وأنه هناك توقعات بأن تعود التدريبات الكاملة في الإسبوع المقبل.

وقال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني في تصريحات نقلتها الصحيفة البريطانية:"مررنا ببعض اللحظات الصعبة والمعقدة للغاية خلال هذا الوباء. أتوقع أن يعود الدوري الإسباني بديربي إشبيلية وريال بيتيس يوم الخميس 11 يونيو وستقام جميع المباريات بدون حضور جماهيري".

وذكرت الصحيفة البريطانية أن برشلونة يتصدر قائمة الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد ومتبقي له 11 مباراة في الموسم الحالي.