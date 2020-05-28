رياضة | أول تعليق من ميسي على عودة الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من ميسي على عودة الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني عن سعادته واستعداده لعودة بطولة الدوري الإسباني من جديد وذلك بعد توقفها لأكثر من شهرين بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن برشلونة عاد مثل بقية أندية الدوري الإسباني إلى التدريبات في مرافق النادي استعداداً لعودة الدوري الإسباني في شهر يونيو المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه من المقرر أن يعود الدوري الإسباني بعد يوم 8 يونيو المقبل بعد أن منح رئيس الوزراء الإسباني الضوء الأخضر لعودة المسابقة.

Advertisements

وقال ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية:" عندما نعود للعب سيكون الأمر بمثابة البدء من جديد، سيكون لدينا بعض الوقت للاستعداد قبل عودة البطولة".

وأضاف:"وهذا يعني أننا سنستعيد بعض اللاعبين المهمين الذين تعرضوا للأصابة في وقت سابق".

وتابع:"من الناحية الفنية سيكون الموسم نفسه لكن أعتقد أن الأندية واللاعبين سيتعاملون معها بطريقة مختلفة".

واختتم ميسي تصريحاته قائلاً:"من المهم في الوقت الحالي أن نتواصل أكثر من أي وقت مضى، نحن نجتمع بين الحين والآخر للدردشة ورؤية بعضنا البعض، أتحدث معهم بشكل يومي".